Заблудившийся польский турист устроил огромный пожар в лесах Черногории

Заблудившийся в черногорских лесах турист из Польши спровоцировал огромный пожар, пытаясь подать сигнал о своем местонахождении спасателям. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает Mondo.

Инцидент произошел на холме Шушань возле одноименного поселка Шушань, который находится недалеко от города Бар. Потерявшийся в лесах турист до сих пор не найден.

В спасательных службах Черногории заявили, что запросили у Хорватии помощи в тушении пожаров.

В июле сообщалось, что из-за сильных природных пожаров в районе черногорского курортного города Тиват власти эвакуировали около 300 человек — местных жителей и туристов.