Польский поджигатель леса задержан в Черногории

Польский турист Збигнев Давид Шидла задержан в Черногории за поджог растительности близ города Бар на юге страны. Об этом сообщает RTCG.

Ему предъявлено обвинение в совершении общественно опасного деяния.

Ранее 30 августа сообщалось, что поляк заблудился и разжег костер, чтобы обозначить свое местоположение для спасателей. Туриста обнаружили местные охотники, которые вывели его из леса. Однако не потушенный ими огонь начал быстро распространяться и привел к сильному лесному пожару.

В результате пламя вплотную подошло к поселку Шушань. К тушению огня привлечены несколько расчетов пожарной охраны и специально оборудованные самолеты.

В июле сообщалось, что из-за сильных природных пожаров в районе черногорского курортного города Тиват власти эвакуировали около 300 человек — местных жителей и туристов.