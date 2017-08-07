На Сицилии разоблачили поджигавших лес добровольных огнеборцев

В сицилийском городке Санта-Кроче-Камерина полицейские разоблачили группу добровольцев, принимавших участие в тушении ими самими устроенных лесных пожаров.. Об этом сообщает Rai News.

В частности, стражи порядка задержали и поместили под домашний арест руководителя отряда: по данным следствия, он лично участвовал в поджогах кустарников и леса. После этого злоумышленник возвращался в коммуну и вместе с товарищами ехал на пожарной машине тушить возгорание.

Отмечается, что это делалось ради выплат, положенных участникам отрядов: каждый задействованный в операции огнеборец-доброволец получает от государства 10 евро в час. Всего по данному делу проходят 15 подозреваемых.

Из-за аномально высоких температур в Италии и ряде стран Европы объявлен «красный» (наивысший) уровень опасности. Жара и сильный ветер уже стали причинами мощных лесных пожаров в Черногории, Хорватии, Франции, Португалии и на юге Апеннинского полуострова.