МИД предупредил россиян о «красном» уровне опасности из-за жары в Италии

Департамент ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России выпустил предупреждение для российских туристов о введении ряде регионов Италии «красного» уровня опасности из-за аномально высокой температуры. Об этом ДСКЦ сообщил на своей странице в Twitter.

— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 03 августа 2017, 10:43

Ранее 3 августа итальянский сайт метеоданных Ilmeteo сообщил, что территория страны находится под воздействием пришедшего из Африки антициклона «Люцифер». По прогнозам специалистов, в ближайшее время температура в Риме превысит 41 градус, в Болонье, Флоренции и Падуе столбики термометров поднимутся до 43C.

При этом специалисты обратили внимание, что при массовом использовании кондиционеров и вентиляторов возрастет нагрузка на энергосистему страны, что может привести к авариям, сбоям и отключению подачи электроэнергии.