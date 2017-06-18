Число жертв лесных пожаров в Португалии выросло до 62

В результате лесных пожаров в Португалии погибли 62 человека. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщил государственный секретарь по внутренним делам страны Хорхе Гомес, пишет Publico.

Он уточнил, что из общего числа жертв два человека погибли в результате ДТП, подробности которого не уточняются.

В связи с произошедшим президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза объявил трехдневный траур до 20 июня включительно.

Огонь вспыхнул в округе Лейрия из-за жаркой погоды. Пожар нанес ущерб нескольким населенным пунктам, точных данных о масштабах разрушений пока нет.

Из-за жары красный уровень тревоги установлен для округов Лиссабон, Сантарно, Сетубал и Браганса. Для остальной части страны сохраняется оранжевый уровень.

Ранее сообщалось о 43 погибших.

Несколько крупных лесных пожаров были отмечены в Португалии в августе 2016-го. Самый крупный из них бушевал на острове Мадейра в городе Фуншал. Из зоны чрезвычайной ситуации были эвакуированы более тысячи местных жителей и туристов. Тогда российские спасатели оказали помощь своим португальским коллегам по запросу Лиссабона.