Полиция допустила гибель 58 человек при пожаре в лондонском доме

Число погибших при пожаре в лондонской многоэтажке Grenfell Tower может увеличиться до 58 человек. Такую ситуацию допустил представитель Скотленд-ярда Стюарт Канди, передает Reuters.

«58 человек, которые по нашим сведениям были в Grenfell Tower в ту ночь, числятся пропавшими без вести. Как это ни печально, но я не исключаю, что они мертвы», — сказал он.

Согласно официальной информации полиции Лондона, к настоящему моменту погибшими числятся 30 человек.

В больницах остаются 24 человека, 12 из них в тяжелом состоянии.

Власти пообещали провести тщательное расследование случившегося. Эвакуированных жителей временно разместили в ближайших центрах помощи, мечетях и церквях.

Пожар в 24-этажном жилом доме в британской столице начался в ночь на 14 июня. Здание выгорело практически полностью. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.

Британские СМИ сообщают, что застройщик, ремонтировавший многоквартирный дом, сэкономил на обшивке здания.

