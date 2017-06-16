СМИ сообщили о сэкономившем на обшивке сгоревшего в Лондоне дома застройщике

Компания, ремонтировавшая 24-этажный дом в Лондоне, где впоследствии произошел пожар, не стала использовать более огнеупорные панели для облицовки здания. Об этом сообщает The Guardian.

Алюминиевые панели, выбранные для ремонта, производила компания Omnis Exteriors. Ее директор Джон Коули рассказал изданию, что застройщик предпочел более дешевый и менее огнеупорный тип обшивки.

Каждый квадратный метр более безопасной обшивки обошелся бы на два фунта (146 рублей) дороже.

Издание сообщает, что в Великобритании нет регламента выбора материалов для обшивки высотных зданий и образовательных учреждений. При этом общественные организации неоднократно обращались к властям с требованием создать соответствующие нормы.

В ночь на 14 июня в жилом многоквартирном доме в британской столице начался сильный пожар. В результате погибли 30 человек. Еще десятки человек числятся пропавшими без вести. По данным Sky News, в больницах остаются 24 человека, 12 из них в тяжелом состоянии. Британские власти пообещали провести тщательное расследование случившегося. Эвакуированных жителей временно разместили в ближайших центрах помощи, мечетях и церквях.