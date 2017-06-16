The Sun сообщила о 65 пропавших без вести при пожаре лондонской многоэтажке

После пожара в лондонской многоэтажке пропавшими без вести числятся 65 человек. Список с их именами и фамилиями опубликовала газета The Sun.

Издание отмечает, что пропавшими числятся жильцы 11 этажа, а также те, кто жил на этажах с 14 по 23-й. Ранее сообщалось о 41 пропавшем без вести.

В ночь на 14 июня в жилом 24-этажном доме начался сильный пожар. В результате погибли 17 человек. По данным Sky News, в больницах остаются 24 человека, 12 из них в тяжелом состоянии. Британские власти пообещали провести тщательное расследование случившегося. Эвакуированных жителей временно разместили в ближайших центрах помощи, мечетях и церквях.