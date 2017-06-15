Число погибших при пожаре высотки в Лондоне возросло до 17 человек

Число жертв пожара в лондонской высотке возросло до 17 человек. Об этом в четверг, 15 июня, заявили в полиции британской столицы, передает Reuters.

Стражи порядка рассказали, что в больницах остаются 37 человек, 17 из них в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

В ночь на 14 июня в жилом 24-этажном доме начался сильный пожар. На место прибыли 40 пожарных расчетов. По данным РИА Новости, верхние этажи высотного здания продолжают дымиться. Британские власти пообещали провести тщательное расследование случившегося.