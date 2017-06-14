Число жертв пожара в Лондоне возросло до 12

Число жертв пожара в многоэтажном доме на западе Лондона достигло 12 человек. Об этом в среду, 14 июня, сообщает Reuters.

По словам начальника полиции Стюарта Канди, эти данные не являются окончательными. В правоохранительных органах ожидают, что число погибших продолжит расти.

Ранее в тот же день сообщалось о шести жертвах.

В ночь на среду, 14 июня, в жилом 27-этажном многоквартирном доме начался сильный пожар. На место ЧП прибыли 40 пожарных машин. Борьбу с огнем на протяжении нескольких часов вели около 200 спасателей. Большую часть жильцов удалось эвакуировать, в больницы с различными травмами и ранениями были доставлены несколько десятков пострадавших.