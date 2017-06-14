Лондонская полиция сообщила о шести погибших при пожаре в жилом доме

При пожаре в жилом 24-этажном доме Лондона погибли шесть человек. Об этом в среду, 14 июня, заявили в полиции, передает Reuters.

По словам стражей порядка, число жертв может возрасти. Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

В ночь на среду, 14 июня, на западе Лондона начался пожар в жилом многоквартирном доме. На место ЧП прибыли 40 пожарных машин и 200 сотрудников службы. В больницы доставлены 50 пострадавших.

По данным агентства, пожарные все еще работают на месте возгорания. Угрозы обрушения здания нет.