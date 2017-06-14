На пожаре в Лондоне пострадали 30 человек

Служба скорой помощи Лондона доставила в больницы 30 человек, пострадавших при пожаре в 27-этажном жилом доме на западе британской столицы. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

«Подтверждаем доставку 30 пациентов в пять больниц. Мы объявили пожар крупным инцидентом и продолжаем работать совместно с другими спасательными службами. На месте присутствуют более 20 бригад врачей», — говорится в заявлении.

Крупный пожар, охвативший многоэтажное здание, начался в ночь на среду на втором этаже. Огонь быстро распространился до крыши.

О жертвах точной информации нет, но издание Daily Mail приводит слова одного из выведенных из здания жильца о том, что его сосед мог выпрыгнуть из окна, спасаясь от огня. Полиция выводила людей столь быстро, что многие оказались на улице в пижамах.

