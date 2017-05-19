В Вологодской области огонь с горящей бани перекинулся на многоквартирные дома

В городе Никольск (Вологодская область) загорелись несколько многоквартирных домов. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщается на сайте губернатора региона.

Отмечается, что около 10:30 мск пожар начался в бане, расположенной на улице Набережной. Позднее огонь распространился на стоящие рядом строения.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, пожар охватил три деревянных дома, в которых расположены 22 квартиры. В них проживают 66 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

На место ЧП вылетел губернатор Олег Кувшинников.

В апреле в поселке Бубновка Иркутской области 59 домов сгорели из-за неосторожных действий местного жителя, который сжигал мусор на своем участке. Из-за сильного порыва ветра огонь вышел из-под контроля и перекинулся на рядом стоящие строения.