Число пропавших без вести при пожаре в Лондоне достигло 70 человек

Пропавшими без вести при пожаре в многоэтажном доме в Лондоне числятся 70 человек. Предположительно, все они погибли, сообщает в пятницу, 16 июня, Sky News со ссылкой на источники.

Ранее в пятницу представители местных властей сообщили о 30 жертвах, предупредив, что число погибших может возрасти.

В ночь на 14 июня в 24-этажном жилом доме в британской столице начался сильный пожар. В больницах остаются 24 человека, 12 из них в тяжелом состоянии. Британские власти пообещали провести тщательное расследование случившегося. Эвакуированных жителей временно разместили в ближайших центрах помощи, мечетях и церквях.

The Guardian сообщила, что застройщик, ремонтировавший многоквартирный дом, сэкономил на обшивке здания.