В Лондоне родственники погорельцев вышли на акцию протеста

Пострадавшие от пожара в лондонской многоэтажке и их родственники вышли на акцию протеста перед зданием районной управы в Кенсингтоне. Видео с места событий публикует Ruptly. Они требуют у местных властей помощи в устранении последствий пожара, расследовании его причин, а также немедленного выделения финансирования на помощь пострадавшим. Несмотря на присутствие стражей порядка, активистам удалось ворваться в здание управы.

В ночь на 14 июня в 24-этажном жилом доме в британской столице начался сильный пожар. Пропавшими без вести числятся 70 человек. Предположительно, все они погибли. Ранее 16 июня представители местных властей сообщили о 30 жертвах, предупредив, что число погибших может возрасти.

В больницах остаются 24 человека, 12 из них в тяжелом состоянии. Британские власти пообещали провести тщательное расследование случившегося. Эвакуированных жителей временно разместили в ближайших центрах помощи, мечетях и церквях.

The Guardian сообщила, что застройщик, ремонтировавший многоквартирный дом, сэкономил на обшивке здания.