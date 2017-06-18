От лесных пожаров в Португалии погибли 43 человека

В Португалии число погибших от лесных пожаров достигло 43 человек. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщает государственный секретарь страны по внутренним делам Хорхе Гомес, передает издание Publico.

Стихийное бедствие коснулось округа Лейрия, огонь вспыхнул из-за жаркой погоды. В тушении огня участвовали 500 сотрудников пожарной службы и 160 машин, сообщает РИА Новости. Огонь нанес ущерб нескольким населенным пунктам, точных данных о масштабах ущерба пока нет.

Как отмечает Publico, в воскресенье из-за жаркой погоды красный уровень тревоги был установлен для округов Лиссабон, Сантарно, Сетубал и Браганса. Для остальной части сохраняется оранжевый уровень.

Несколько крупных лесных пожаров были отмечены в Португалии в августе 2016-го. Самый крупный из них бушевал на острове Мадейра в городе Фуншал. Из зоны чрезвычайной ситуации были эвакуированы более тысячи местных жителей и туристов. Тогда российские спасатели оказали помощь своим португальским коллегам по запросу Лиссабона.