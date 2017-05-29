Французы сломали 300 пожарных гидрантов из-за желания освежиться в жару

В центральном регионе Франции Иль-де-Франс местные жители сломали около 300 пожарных гидрантов из-за желания освежиться в жару. Видео публикует BFMTV. Импровизированные фонтаны очень обрадовали детей, которые купались и играли в струях воды. Однако местные власти напомнили, что поломка пожарного крана является административным правонарушением. Кроме того, потоки воды могут затопить подвалы и подземные автостоянки.

В последние дни в Париже и окрестностях установилась очень жаркая для этого времени года погода. Дневная температура превышает плюс 30 градусов.