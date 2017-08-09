Француженка в поисках собаки подожгла лес и донесла на себя в полицию

Жительница французского острова Корсика донесла в полицию о том, что брошенная ей петарда стала причиной лесного пожара. Об этом сообщает Europe1.

Бывшая военнослужащая пошла гулять с собакой. Животное убежало в кусты и не хотело возвращаться. 69-летняя женщина решила напугать беглянку, подожгла петарду и бросила ее в заросли.

В результате действий пенсионерки начался пожар. Женщина вызвала спасателей, после чего сама явилась в полицию города Аяччо и сообщила о своем поступке. Суд признал ее виновной в непредумышленном поджоге и приговорил к трем месяцам тюрьмы условно и штрафу в три тысячи евро.

Как уточняет радиостанция, огонь уничтожил деревья и кустарники на площади восемь гектаров. О судьбе собаки ничего не сообщается.

Лесные пожары на Корсике бушуют с июня этого года. Быстрому распространению пламени способствует сухая и жаркая погода, а также сильный ветер. В тушении задействована специальная авиация — вертолеты и самолеты противопожарной службы.