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Власти Подмосковья рассказали о мерах по профилактике бытовых пожаров

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Свыше 1,3 тысячи пожарных, спасателей и добровольцев проводят рейды по профилактике бытовых пожаров в Подмосковье, заявил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов. Об этом «Ленте.ру» в среду, 18 сентября, рассказали в региональном правительстве.

«С наступлением холодов во всех муниципальных образованиях Подмосковья активно проводятся подворовые обходы и беседы с жителями с целью профилактики увеличения количества бытовых пожаров вовремя прохождения отопительного периода. С начала осени в регионе проведено уже более 250 тысяч подворовых обходов и профилактических бесед с жителями», — рассказал он.

При проведении обходов специалисты проверяют состояние печного оборудования и батарей, в случае необходимости дают рекомендации по их ремонту или замене. Кроме того, они напоминают жителям базовые правила пожарной безопасности во время отопительного периода. К примеру, при печном отоплении необходимо регулярно и своевременно очищать дымоход и печь от сажи, нельзя допускать образования трещин.

Ранее в среду Пестов сообщил, что аварийные службы жилищно-коммунального хозяйства полностью к работе в осенне-зимний период.

16 октября министр ЖКХ Мособласти Евгений Хромушин заявил, что подмосковных работников сферы жилищно-коммунального хозяйства проверят на профессиональную пригодность. Предполагается, что в первую очередь аттестацию пройдут сотрудники управляющих компаний по управлению многоквартирным жилым фондом.

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