Шесть мобильных пунктов обогрева появятся в Подмосковье зимой

Шесть мобильных пунктов обогрева будут находиться в распоряжении подмосковных спасателей в зимний период, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин в среду, 1 ноября. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«При необходимости мы можем в течение часа выехать и развернуть мобильные пункты обогрева», — отметил Полетыкин.

Он добавил, что также в регионе определены стационарные пункты обогрева водителей на дорогах. Среди них кафе, гостиничные комплексы и ряд других стационарных объектов. Полетыкин также отметил, что на наиболее опасных участках подмосковных автомобильных дорог установлено 45 видеокамер, которые в реальном времени передают информацию спасателям.

20 октября министр жилищно-коммунального хозяйства Мособласти Евгений Хромушин заявил, что с начала года в регионе построили 30 котельных. В начале месяца депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков проинформировал о том, что более половины из них имеют резервный запас газа. Он подчеркнул, что котельные, не имеющие резервных запасов топлива, требуют усиленного контроля.

19 сентября Воробьев заявил, что всего в консолидированном бюджете Подмосковья в 2017 году на подготовку к зиме предусмотрели свыше 20 миллиардов рублей.