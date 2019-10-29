В Чечне школьники высадили более 800 деревьев

В Чечне в рамках экологической акции школьники высадили в Чечне более 800 саженцев ясеня, липы и березы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального отделения «Единой России».

По словам заместителя руководителя регионального исполкома Чеченского регионального отделения партии по проектной деятельности Ильяса Истамулова, в акции принимали участие более тысячи учеников из 50 учебных заведений республики.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и другие.

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