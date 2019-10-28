Россиянам предложили подойти к решению проблем экологии творчески

Жители Екатеринбурга могут принять участие в экологическом конкурсе «Бумаге – вторую жизнь!», в рамках которого предполагается сдать макулатуру и нарисовать агитационный плакат. Об этом сообщает местная газета «Вечерние ведомости».

По данным издания, тема для плакатов — «Жить экологично — выбор современного человека». Победителем станет команда, которая соберет больше всего макулатуры и сдаст ее на переработку.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 ноября.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в стране, в частности, планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализация проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru