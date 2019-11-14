В России на месте свалок посадят дубы

В Волго-Ахтубинской пойме под Волгоградом появятся дубовые рощи. Об этом сообщается на сайте администрации Волгоградской области.

«После свалки в Кировском районе Волгограда это второй серьезный объект. Все помнят, что здесь находилось раньше, и какие "ароматы" распространялись на населенные пункты. Теперь на этом месте возрождаются дубовые рощи», — отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Уточняется, что на месте 14 ликвидированных свалок идет высадка примерно 30 тысяч сеянцев дуба черешчатого.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и другие.

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