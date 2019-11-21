Камчатка похвалилась новыми дорогами

Камчатский край вошел в десятку субъектов России, которые быстрее всех выполнили план на 2019 год по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «Клуб Регионов» со ссылкой на губернатора региона Владимира Илюхина.

По словам главы Камчатки, регион стал шестым в этом списке.

«Я доволен увиденным, дороги хорошо отремонтированы, это доказал проведенный контроль качества укладываемого полотна. Я говорю большое спасибо всем тем, благодаря кому в наших сложных климатических условиях удалось выполнить работы в срок», — сказал Илюхин.

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В текущем году на Камчатке отремонтировали более 41 километра дорог, на что было направлено 565,5 миллиона рублей. Большую часть из этой суммы обеспечил федеральный бюджет.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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