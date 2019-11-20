Кузбасс отстроит дороги за пять миллиардов рублей

В Кемеровской области выделят в общей сложности пять миллиардов рублей на реконструкцию дорог в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает ГТРК «Кузбасс».

Трансферт из федерального бюджета составит 1,36 миллиарда рублей, еще 2,6 миллиарда обеспечит областной бюджет, а муниципальный — 638 миллионов.

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На эти деньги кузбасские дорожники отремонтируют 112 километров трасс, из них 30 километров в Кемеровской агломерации. В план ремонта вошли два значимых объекта в Новокузнецке, отмечается в публикации.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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