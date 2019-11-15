Татарстан получит пять миллиардов рублей на дороги

В Татарстане на ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году выделят 5,3 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Минтранса республики.

Большую часть суммы обеспечит федеральный центр, 1,4 миллиарда поступят из регионального бюджета.

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На эти средства планируется отремонтировать 114 километров региональных дорог. Работы затронут Казанскую, Набережночелнинскую и Нижнекамскую агломерации.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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