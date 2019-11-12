Тамбовщина преуспела в борьбе с плохими дорогами

В Тамбовской области полностью выполнен ремонт трасс, запланированный на текущий год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает РИА «ТОП68».

Регион вошел в пятерку лучших субъектов по реализации данного нацпроекта, отметил первый замглавы областной администрации Арсен Габуев. «И это заслуженная оценка, потому что все прикладывали максимальные усилия: от простого дорожного рабочего до руководителя. Я думаю, главную оценку проекту дадут жители города Тамбова и области», — добавил он.

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В 2019 году финансирование дорожного ремонта в регионе составило 677 миллионов рублей, более 90 процентов от этой суммы обеспечил федеральный бюджет.

Все работы были завершены до 1 ноября. Было отремонтировано почти 200 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, 55 тысяч квадратных метров тротуаров, установлены светофоры, ограждения, разметка и новые знаки.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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