Отремонтированы две дороги по наказу Путина

В Мордовии отремонтировали две дороги, на неудовлетворительное состояние которых несколько лет назад обратил внимание президент России Владимир Путин. Как сообщают «Известия Мордовии», тогда глава государства передал руководителю региона Владимиру Волкову зеленую папку со списком поручений, среди которых оказался и ремонт двух дорог в Темниковском районе республики.

В итоге проблемные участки одними из первых вошли в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На саму реконструкцию потребовалось около двух месяцев.

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«Ремонт подтянет за собой и благоустройство села Пурдошки. Скажу больше, эта дорога замыкает наше темниковское "золотое кольцо", а значит, вслед за дорогами на новый уровень должна выйти и инфраструктура», — отметил глава Темниковского района Сергей Кизим.

Он добавил, что без поддержки президента Путина «ничего бы не получилось». «Процесс строительства дороги растянулся бы на многие годы», — подытожил чиновник.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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