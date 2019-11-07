В Якутии сдали новые дороги

В Якутии ввели в эксплуатацию более 73 километров реконструированных региональных дорог, сообщает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта республики.

Ремонтные работы, ведущиеся на трассах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», подходят к концу, отметили в ведомстве. Строительно-монтажные работы завершены на 87 процентов.

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В текущем месяце в регионе будут введены в эксплуатацию еще 39,3 километра дорог. Сдача последнего объекта — 10-километрового участка на трассе «Яна» — намечена на декабрь.

Всего в текущем году в Якутии должны отремонтировать более 148 километров дорог, в том числе почти 26 километров в Якутске.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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