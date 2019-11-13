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В Чечне на год раньше отремонтировали дорогу

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В Чечне досрочно введен в эксплуатацию участок трассы Р-217 «Кавказ», сообщается в пресс-релизе Росавтодора, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Работы завершили на год раньше запланированного срока.

Участок, расположенный на границе Чечни и Дагестана, открыли 13 ноября. Он проходит через села Верхний и Нижний Нойбер, Кошкельды и Герзель-Аул в Гудермесском районе Чечни, а также Хасавюртовскому и Новолакскому районам Дагестана.

«Республика имеет большое значение, она находится на границе наших рубежей, обеспечивает огромный транспортный, пассажирский и грузопоток. Для того, чтобы обслуживать эти грузопотоки, необходимы новые современные дороги», — отметил министр транспорта России Евгений Дитрих, говоря об инфраструктуре Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил дорожников и заявил, что республиканские дороги являются визитной карточкой региона.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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