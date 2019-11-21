Мишустин объявил о завершении создания автоматизированной налоговой системы

Амбициозная задача централизовать разрозненные налоговые данные в единую систему и создать технологическую базу администрирования на годы вперед выполнена. ФНС России завершила внедрение автоматизированной информационной системы «Налог-3». Об этом заявил руководитель Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаил Мишустин на заседании расширенной коллегии ведомства, которое состоялось в День работника налоговых органов.

«АИС "Налог-3" — одна из крупнейших баз данных в мире — это 705 терабайт, и ее объем постоянно растет. Мы создали цифровую экосистему, которая позволяет применять новые подходы в налоговом администрировании, развивать аналитику, расширять возможности экстерриториальных принципов взаимодействия с налогоплательщиками и оказания услуг. Другими словами — адаптировать систему налогового администрирования к трансформации экономики и бизнеса в новой реальности убер-экономики», — отметил глава ФНС России.

Михаил Мишустин отметил, что если посмотреть тренды поступлений налогов за последние пять лет, то при росте экономики на 3,2 процента поступления налогов в реальном выражении, то есть без учета инфляции, выросли в 1,4 раза. При этом удельный вес налоговых доходов в ВВП увеличился более чем на 4 процентных пункта в том числе ненефтегазовых доходов на 3 процентных пункта.

За 10 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет России поступило 18,9 триллиона рублей, это на 7,9 процентов, или на 1,4 триллиона рублей, или больше, чем за аналогичный период 2018 года. В федеральный бюджет поступило 10,5 триллиона рублей с ростом на 7,1 процентов, или на 0,7 триллиона рублей.

Рост поступлений продолжается, несмотря на снижение цены на нефть на 8,6 процента, замедление роста поступлений НДПИ до +3,4 процента и введение возвратного акциза для балансирования цен на нефтепродукты на внутреннем рынке (возвращено 347 миллиардов рублей), подчеркнул Михаил Мишустин.

Основной вклад в рост поступлений вносят ненефтегазовые доходы, поступления которых в консолидированный бюджет РФ выросли на 12,4 процента, а в федеральный бюджет – на 18 процентов. В государственные внебюджетные фонды поступило 5,6 триллиона рублей, что на 9,7 процентов, или на 495 миллиардов рублей больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Это выше динамики заработной платы на 2,5 процентных пункта. В Пенсионный фонд поступило 4 триллиона рублей с ростом на 9 процентов, или на 0,4 триллиона рублей.

Цифровизация налогового администрирования повлияла и на контрольную работу. В январе-сентябре 2019 года количество выездных проверок сократилось на 34,4 процента. При этом проверяются только два налогоплательщика из тысячи, а в малом бизнесе (это 60 процентов налогоплательщиков) — один из 5000.

«Дальнейшая стратегия Службы в условиях цифровой трансформации экономики — это развитие бесконтактных технологий контроля, незаметных для плательщика. При этом новые технические возможности Службы позволяют успешно создавать такие инструменты для работы со всеми категориями бизнеса», — заявил Михаил Мишустин.

ФНС России обеспечивает поступление трех четвертей доходов страны, при этом рост поступлений налогов превышает динамику экономики. Об этом на заседании расширенной коллегии ФНС России заявил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.

«Сегодня Налоговая служба является крупнейшим агрегатором большого пула информации, которая представляется в общие базы данных государства. ФНС становится источником информации для аналитических баз данных, которые используются в статистике, министерствами экономики, финансов, а также другими ведомствами, которым нужны точные оперативные данные. Чем больше охват информации, тем более правильные управленческие решения мы сможем принимать», — подчеркнул Антон Силуанов.