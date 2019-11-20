Мишустин определил задачи в решении вызовов цифровизации

Цифровая трансформация затрагивает все социальные и экономические сферы и ставит новые вызовы перед налоговыми органами по всему миру. Цифровизация меняет устоявшиеся процессы, бизнес-модели, поэтому налоговые администрации вынуждены отвечать на эти вызовы и адаптироваться к цифровой среде. Об этом говорил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на XXVI заседании Координационного совета руководителей налоговых служб государств — участников СНГ (КСРНС), которое в этом году было посвящено налоговому администрированию в условиях цифровой экономики.

«Мы очень серьезно думаем, как в эпоху цифровой экономики построить эффективное налоговое администрирование. Сегодня это ключевой вопрос мировой повестки, который обсуждается как на площадке ОЭСР, так и в рамках нашего Координационного совета. Мы все прекрасно понимаем, что будущее — это цифровая экономика, невидимые услуги и простое перемещение товаров с помощью информационных технологий. Снятие барьеров, соединение заказчика с поставщиком товаров и услуг через цифровые платформы, минуя регуляторы, — это то, что мы должны анализировать и искать новаторские подходы, чтобы необременительно и комфортно встроиться в экосистему налогоплательщика и стать ее естественной частью», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Первый заместитель председателя правительства — министр финансов России Антон Силуанов отметил, что для Российской Федерации сотрудничество со странами-участниками СНГ — это приоритетное направление: «Налоговая повестка – одна из ключевых для нас. Вопросам совершенствования налогового законодательства и взаимодействия наших администраторов с бизнесом предается важное значение в работе правительства», — подчеркнул первый вице-премьер.

Антон Силуанов также указал, что сегодня налоговые администрации должны следовать актуальным трендам цифровой трансформации, которая полностью меняет экономику, давая возможность улучшить администрирование налогов и упростить работу с бизнесом. Первый вице-премьер отметил важность взаимодействия налоговых органов стран СНГ в части обмена информацией, что позволит навести порядок в администрировании.

Один из основных итогов работы совета — подписание в прошлом ноябре Протокола об обмене информацией в электронном виде между государствами-участниками СНГ. Он предусматривает обмен данными в автоматическом режиме. В их составе — сведения о доходах компаний и физлиц, полученных в другом государстве, а также об их транспортных средствах и недвижимом имуществе, находящихся за рубежом. Чтобы вступить в силу, указанный протокол должен пройти ратификацию как минимум в трех странах. Этот процесс уже завершился в Казахстане и Киргизии, а в России находится на финальной стадии процедуры — внесен на рассмотрение в Государственную Думу и будет принят до конца года.

Рабочая группа КСРНС уже разработала и утвердила форматы обмена информацией, что позволит создать программное обеспечение и провести тестовый обмен информацией в августе 2020 года, а в 2021 году уже перейти на его промышленную эксплуатацию.

Вопрос развития и взаимодействия налоговых систем стран СНГ в ближайшие пять лет стал основной темой брифинга, в котором приняли участие главы налоговых администраций. Так, государства будут следовать универсальным мировым трендам — превращаться в цифровые платформы, развивать информационные технологии, повышать качество услуг для налогоплательщиков и органично встраиваться в их повседневную жизнь. Это в свою очередь позволит повысить налоговую определенность и прозрачность. Кроме того, в планах — углубление международной кооперации в контрольной и сервисной сферах, а также обмен опытом.