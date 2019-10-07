Глава ФНС рассказал на WCIT об опыте цифровизации российских налоговых органов

Руководитель ФНС России Михаил Мишустин выступил с докладом в рамках панели, посвященной Цифровой трансформации в сфере государственного управления, на Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT) в Ереване. Он рассказал об опыте Службы внедрения современных технологий в налоговое администрирование, уделив особое внимание тому, как нормативно-правовое регулирование может быть подстроено под нужды цифровизации.

За последние годы ФНС России накопила большой опыт в этой области. Проведена масштабная реформа кассовых аппаратов, которые теперь передают информацию о продажах в налоговые органы в режиме онлайн. Более 1,4 миллиона налогоплательщиков уже зарегистрировали 3 миллиона касс. Федеральная налоговая служба также разработала специальный сервис «API Проверка чеков», к которому подключились свыше 80 индивидуальных предпринимателей и организаций, создав свои бесплатные мобильные приложения. Технология онлайн-касс позволяет с 2020 года отменить отчетность для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (доходы).

Кроме того, в этом году запущен эксперимент по введению налогового режима для самозанятых, цель которого дать возможность налогоплательщикам легализовать свои доходы и получить соответствующие преференции (медицинское страхование, возможность получить кредит в банке и другие).

Эксперимент проходит в четырех регионах: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Процесс постановки на учет максимально упрощен: достаточно скачать мобильное приложение «Мой налог» и зарегистрироваться, загрузив фотографию и данные паспорта. Отчетность не требуется, сумма налога автоматически высчитывается по информации в приложении о проданных товарах или оказанных услугах. Уведомление об уплате налога приходит ежемесячно на телефон налогоплательщика, после чего достаточно ввести реквизиты карты и оплатить или «привязать» карту и настроить автоплатеж. С начала года к эксперименту присоединились 226 тысяч человек.

Михаил Мишустин также показал участникам Конгресса видеоролик, посвященный пилотному проекту по налогу на профессиональный доход. Представители налоговых администраций ведущих стран мира высоко оценили и интерфейс приложения, и простоту регистрации и уплаты налогов.

«Могу заверить вас, что Служба налогов и таможен Ее Величества королевы Великобритании и Служба внутренних доходов США близко не настолько дружелюбны к пользователям», — отреагировал на увиденное модератор сессии, известный международный бизнес-обозреватель CNN Ричард Квест.

Глава Налоговой службы России подчеркнул, что технологии «бесконтактной» работы с налогоплательщиками — это основа налогового администрирования будущего: «Трансформация налоговых органов в цифровые платформы, которые соединены с соцсетями, популярными цифровыми сервисами и другими онлайн-платформами — это следующий шаг в развитии налогового администрирования. Только так мы можем продолжать быть эффективными!».

В рамках Конгресса также обсудили такие темы, как искусственный интеллект, Интернет вещей (IOT), электронная коммерция, а также вопросы кибербезопасности.

Всемирный конгресс по информационным технологиям является крупнейшим мировым событием в сфере ИТ. К участию в Конгрессе привлекают топ-менеджеров ведущих международных компаний, руководителей университетов и научных и исследовательских центров, а также высоких представителей государств мира. В этом году в Конгрессе принимает участие более 2,5 тысячи участников из 70 стран. Центральной темой нынешнего Конгресса стала «Сила децентрализации: перспективы и риски».

В качестве спикеров на Конгрессе выступили также глава Всемирного альянса информационных технологий и услуг (WITSA) Ивон Чуи, основатель индийской корпорации Infosys Нараяна Мурти, гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож. В делегации от ФНС России также участвуют заместители руководителя Службы Алексей Оверчук, Сергей Аракелов и Даниил Егоров.