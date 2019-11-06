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ФНС оспорила объективность ряда параметров рейтинга Doing Business

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России представила свои замечания к формированию рейтинга Doing Business, оценивающего на основе 10 индикаторов простоту осуществления предпринимательской деятельности. Рейтинг является ежегодным исследованием, которое проводится Всемирным банком в 190 странах. В ФНС выявили противоречия между результатами рейтинга и данными независимых экспертов. В частности, в ведомстве заявили о «непрозрачной системе респондентов» в рейтинге.

В списке 2020 года по 11 направлениям оценки России перечислено 228 респондентов, из которых 22 участвовали в опросах по разделу «уплата налогов». Всемирный банк не раскрывает их персональные данные, чтобы исключить возможное влияние на респондентов и сбор объективных данных. При этом, как отмечает ФНС, большинство участников опроса являются международными консалтинговыми компаниями, как правило, не работающими с организациями малого бизнеса.

Результаты рейтинга, подчеркивают в налоговом ведомстве, сильно расходятся с данными независимых экспертов, а также опросами, проводившимися представителями российского бизнеса. Так, в публикации рейтинга за 2020 год время подготовки налоговых деклараций, их представления в налоговый орган и уплаты трех основных видов налогов составляет 159 часов в год. Однако, по опросам клиентов компании 1С, одного из лидеров рынка автоматизированных систем ведения бухгалтерского и налогового учета, это время составляет не более 32 часов, а по результатам опросов, проводимых ФНС России, при точном следовании методологии рейтинга — не более 10 часов.

«Мы проводили исследование времени, необходимого на подготовку и представление отчетности, среди компаний, профессионально занимающихся предоставлением бухгалтерских услуг — сети 1С: БухОбслуживание. В исследовании приняли участие 43 компании, которые представили результаты на подготовку и представление отчетности для 909 компаний из 23 городов РФ. При подсчете среднего времени крайние показатели были откинуты, также не учитывались компании с оборотами до одного миллиона рублей. Средние значения сложились из данных по 92 компаниями», — отметили в 1С.

По данным исследования, на формирование, подготовку и представление отчетности требуется: по НДС — 2,3 часа; по налогу на прибыль — 2,3 часа; по так называемым зарплатным налогам — 2,8 часа; по налогу на землю и транспортному налогу — не более 2 часов в год.

«Таким образом, на подготовку отчетности, ее представление и уплату налогов при современном уровне автоматизации и регулярном ведении первичного учета (методика Всемирного банка время на первичный учет не учитывает) в году уходит не более 32 часов», — подчеркнули в компании.

Отмечается, что Минфин и ФНС России более 20 раз обращались во Всемирный банк с просьбой разъяснить позиции респондентов и никогда не ставили вопрос о раскрытии данных о них. Однако никаких ответов, подкрепленных конкретными фактами, ФНС России не получала. Именно в этом, по мнению ФНС России, состоит непрозрачность рейтинга.

Также в ФНС отмечают, что передача налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов привела к сокращению количества показателей отчетности в 1,6 раза. Это должно было позитивно повлиять на снижение показателя времени, чего не произошло. Более того, по мнению составителей рейтинга, это привело к увеличению с 7 до 9 значения показателя количества платежей и ухудшило позицию в рейтинге, что также вызывает вопросы.

В комментарии Всемирного банка для РБК отмечается, что была учтена реформа по сокращению времени на рассмотрение заявок на возмещение НДС с 90 до 61 дня. Однако в опубликованном рейтинге за 2020 год время на возмещение НДС занимает 19 недель, что составляет 133 дня, и по сравнению с прошлым годом сократилось только на 3 дня.

Так же обстоит ситуация с направлением рейтинга по разделу «регистрации предприятий». Например, с 2015 года ВБ не засчитывает отмену обязательности печати для хозяйственных обществ. Вместе с тем ВБ до сих пор считает отдельными процедурами свидетельствование подписи учредителей ООО в заявлении о государственной регистрации и отдельно процесс самой государственной регистрации. Однако, отмечают в ФНС, практика свидетельствует о том, что учредители общества либо обращаются в регистрирующий орган, и в этом случае нотариальное свидетельствование подписи не требуется, либо обращаются за свидетельствованием подписи к нотариусу, который направляет документы в электронном виде для государственной регистрации и посещения регистрирующего органа не нужно. Кроме того, подчеркнули в ФНС, ВБ даже решил не обращать внимания на то, что с 2019 года отменена государственная пошлина при электронной подаче документов на государственную регистрацию, а согласно данным налогового ведомства более 50 процентов новых компаний подают документы онлайн.

«Остается только догадываться, какие данные респондентов легли в основу при составлении рейтинга, при этом отсутствие этих деперсонифицированных данных лишает ФНС России возможности на основе их анализа принимать меры по улучшению налогового администрирования», — отметили в ведомстве. Подобные вопросы к составителям рейтинга возникают не только у ФНС России, но и у многих налоговых администраций других стран.

В ФНС напомнили, что ведомство имеет «значительный положительный опыт сотрудничества с Всемирным банком и хорошо знает, что его специалисты обладают глубокой экспертизой и знаниями о лучших мировых практиках». В налоговой службе сожалеют по поводу «отсутствия содержательного профессионального диалога и закрытости представителей команды Doing Business по налоговой тематике».

Анализируя динамику результатов России во вновь опубликованном рейтинге «Уплата налогов» Всемирного банка директор центра налоговой политики экономического факультета МГУ им Ломоносова Кирилл Никитин отметил, что любой рейтинг и лежащая в его основе методология «не лишены субъективизма и недостатков». За последнее десятилетие, по его словам, Россия совершила «феноменальный прорыв в рейтинге из второй сотни в середину первой, и это в первую очередь заслуга налогового администратора, ФНС, ибо динамика налоговой нагрузки (важной вводной для рейтинга), вряд ли могла способствовать движению вверх, скорее наоборот». «Главными факторами такого прорыва является реинжиниринг процессов налогового контроля, ведения налогового учета, составления и подачи налоговой отчетности, их автоматизация (сверх-доступная благодаря наличию на рынке стандартных тиражируемых решений) и стандартизация», — добавил эксперт.

В этом контексте, по его словам, сложно не разделять «некоторого недоумения по поводу неизменности одного из показателей, используемых для расчета рейтинга, количества человеко-часов на составление налоговой отчетности модельного предприятия». «О некотором несовершенстве методологии свидетельствует и комментарий о росте числа платежей после передачи функций администрирования сборов от фондов в ФНС. Платежей больше не стало, а вот количество адресатов для общения у налогоплательщика уменьшилось», — отметил Кирилл Никитин.

Также он отметил еще один параметр рейтинга, обуславливающий «задержку» России в середине первой сотни на пути к его вершинам. «В России обязательные взносы в фонды (которые всегда учитывались авторами рейтинга в составе налоговой нагрузки в той части, которую уплачивает работодатель) полностью лежат на работодателе, в то время как в подавляющем большинстве стран они делятся в примерно равной пропорции работодателем и работником. Таким образом, фискальная нагрузка в России на фонд оплаты труда оказывается учтенной в полном объеме, а в большинстве других стран — примерно на 50 процентов от ее полного размера», — подчеркнул он.

Свежий рейтинг Doing Business был опубликован 24 октября. Согласно данным исследования, Россия поднялась на три строчки, до 28-го места из 190. При этом, в сфере налогообложения она опустилась на пять пунктов, до 58-й строчки.

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