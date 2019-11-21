На портале госуслуг появились прототипы пяти новых суперсервисов

Минкомсвязи в тестовом режиме запустило пять прототипов суперсервисов на портале госуслуг. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о таких суперсервисах, как «Трудовые отношения онлайн», «Цифровые документы об образовании онлайн», «Мое здоровье онлайн», «Онлайн помощь при инвалидности» и «Имущество онлайн».

Прототипы суперсервисов размещены в соответствующем разделе сайта. После завершения тестового периода пользователей попросят оценить их удобство. Затем разработчики в соответствии с пожеланиями пользователей доработают сервисы.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

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