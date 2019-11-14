Финансирование малых IT-компаний предложили упростить

Инфраструктура финансирования малых IT-компаний в России недостаточно развита, из-за чего они не могут в полной мере участвовать в нацпроекте «Цифровая экономика». Такое мнение высказал член правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Дмитрий Комиссаров.

Он пояснил, что банки требуют залогов у малых компаний, в то время как у них просто нет большого имущества. «И особое внимание [нужно] обращать на то, что финансировать малые компании пока [мало возможностей], для этого инфраструктуры, нормативного регулирования не хватает», — сказал Комиссаров.

По его мнению, финансирование малых IT-компаний необходимо упростить ради того. Это позволит и развивать инфраструктуру, и быть поставщиком технологий.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!