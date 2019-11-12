В Калуге расширили проект по цифровому мониторингу уборки улиц

Власти Калуги расширили проект по цифровому мониторингу уборки улиц до границ города. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэра города Дмитрия Разумовского.

Проект является частью нацпроекта по развитию цифровой экономики в России. В его рамках в городе устанавливаются специальные датчики на дорожную технику. Они позволяют отслеживать местоположение техники, расход топлива, время, затраченное на уборку.

Проект осуществляется в Калуге с 2018 года, однако изначально он действовал в пилотном режиме только на одном участке. По словам Разумовского, после апробирования проекта стало ясно, что он эффективен и действительно позволяет вести мониторинг уборки улиц. Сначала в проекте задействовали 30 единиц техники, теперь ее количество расширено до 150 единиц.

В рамках нацпроекта в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

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