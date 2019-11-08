Банкоматы научатся распознавать россиян по лицам

В скором времени в России могут появиться банкоматы с технологией распознавания лиц клиентов, пишут «Известия».

Разработкой устройств нового типа занимается «Ростелеком», который выступает оператором Единой биометрической системы (ЕБС), созданной в прошлом году по инициативе Центробанка для накопления биометрических данных банковских клиентов. Это было необходимо для предоставления услуги по удаленной идентификации: клиент, заранее сдавший образцы голоса или фото, мог автоматически оформить продукт в другом банке без дополнительной регистрации.

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Банкоматы нового типа готовятся выпускать в рамках пилотного проекта. Предполагается, что устройства будут иметь встроенную камеру, распознающую лицо клиента. Последнему не потребуется ни карта, ни мобильный телефон.

Ожидается, что банки смогут как закупать новые банкоматы с функцией распознавания лиц, так и переоборудовать уже действующие. Стоимость переоборудования может составить около тысячи долларов, или 15-20 процентов от цены банкомата. При этом некоторые кредитные организации планируют использовать только собственные базы данных, не обращаясь к ЕБС.

Также отмечается, что технология идентификации клиентов по лицам уже тестируется некоторыми фитнес-клубами. Сейчас в эксперименте участвуют пять заведений по всей России: в Москве, Барнауле и Сургуте. Со следующего года новый порядок планируется распространить на большее число клубов.

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