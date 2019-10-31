Россияне смогут открывать сейфы в банках с помощью отпечатка вен

Рисунок вен ладони будет использоваться в качестве еще одного слепка в единой биометрической системе (ЕБС). Об этом сообщил директор «Ростелекома» по цифровой идентичности Иван Беров, передает газета «Известия».

По мнению Берова, такой метод биометрии является точным и безопасным, так как рисунок вен уникален у каждого человека, и его невозможно скопировать, в отличие от отпечатков пальцев. Технологию уже тестировали для аккредитации и прохода на форум финансовых технологий «Финополис» в Сочи.

Отмечается, что такую биометрию уже используют в крупных банках, в частности, для доступа к сейфам. Однако оборудование для ее сбора пока слишком дорогое и мало распространенное, отметил собеседник издания Виталий Костюкевич. Стоимость одного сканера для считывания рисунка вен ладони начинается от 40 тысяч рублей, а переоборудование одного устройства может стоить один миллион рублей.

В августе сообщалось, что Сбербанк намерен внедрить технологии оплаты товаров в магазине с помощью биометрических данных — сканирования лица или отпечатка пальца. Чтобы воспользоваться системой, покупателю нужно будет пройти регистрацию в магазине, где есть необходимое для этого оборудование, вставить свою карту в ридер биотерминала, создать пароль и отсканировать отпечаток пальца или изображение лица.

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