Банки начнут собирать биометрию россиян до конца 2019 года

Компании смогут получать услуги банков дистанционно после того, как их уполномоченные сотрудники сдадут биометрические данные до конца 2019 года в рамках пилотного проекта. Об этом пишет «Коммерсантъ». При этом ранее предполагалось, что систему начнут тестировать в 2020 году.

В «пилоте» примут участие 22 кредитных учреждения. В рамках пилотного проекта будут доступны только три категории услуг: открытие счетов, выдача кредитов и проведение платежей.

Пока в России нет электронных нотариальных доверенностей, поэтому подтверждать удаленное проведение операций сможет только единоличный исполнительный орган компании. Позднее возможность получит уполномоченный сотрудник по такой доверенности, пишет газета.

Также издание отмечает, что запланировано введение облачной квалифицированной электронной подписи, которая будет использоваться вместо нынешних флешек. Идентификация человека, использующего такую подпись, будет проводиться по голосу или лицу уполномоченного представителя компании.

Создание единой цифровой среды доверия в России предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика». Он также подразумевает развитие перспективных технологий идентификации, в которые входит биометрия.

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