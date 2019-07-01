В России появятся тысячи банкоматов с биометрией

Российские банки закупили более 10 тысяч банкоматов с функцией биометрии, которые планируется установить до конца 2019 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на гендиректора компании-разработчика решений по распознаванию лиц VisionLabs Александра Ханина.

Новые банкоматы приобрели Сбербанк и Тинькофф банк. В последнем изданию рассказали, что пока технология распознавания лиц работает в тестовом режиме и доступна только сотрудникам банка. Однако в будущем технология позволит вообще отказаться от банковских карт. В обоих кредитных учреждениях не уточнили, когда банкоматы нового типа станут доступны массовому клиенту.

Интерес к банкоматам с функцией биометрии проявили также МТС-банк, ВТБ и банк «Зенит». В первом кредитном учреждении сообщили, что в четвертом квартале 2019 года в некоторых салонах оператора установят устройства самообслуживания с возможностью биометрической идентификации для абонентов и клиентов банка. Однако сначала данные будут сверяться с паспортом. В ВТБ тестирование этой технологии планируется начать в четвертом квартале.

В «Зените» сообщили, что предметно вопрос будет рассмотрен после доработки технологии для соответствия всем требованиям «Ростелекома». В банке «Русский стандарт» выразили мнение, что масштабное внедрение таких банкоматов будет актуальнее, когда использование биометрии станет более массовым явлением.

Создание единой цифровой среды доверия, развитие перспективных технологий идентификации, в которые входит биометрия, является одной из целей нацпроекта «Цифровая экономика».

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