Цифровизация изменит подход к предоставлению финансовых услуг

В настоящее время в сфере финансовых услуг на первое место выходит не сама форма их цифровизации, а вопросы хранения и защиты данных, доверия потребителей, работа с клиентом. Об этом заявили участники дискуссии «Цифровизация финансовых услуг», состоявшейся в рамках бизнес-форума «Права потребителей и качество обслуживания», передает корреспондент «Ленты.ру».

Наиболее актуальным вопросом сегодня, когда речь идет о цифровизации услуг, является вопрос хранения и защиты данных, отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Он напомнил, что в последнее время было несколько прецедентов, связанных с утечкой большого количества персональных данных, использования чужой электронной подписи, и таки случаи резко снижают доверие потребителя к системе.

«Тот объем данных по клиенту, который накапливается, - его предпочтения, поведение, выбор тех или иных финансовых услуг — это, наверное, сейчас самое важное на рынке финансовых услуг. Работа с этими данными — самое важное, что мы сейчас имеем», — отметил выступавший.

При этом, по его словам, сама цифровизация и попытки получения конкурентного преимущество за счет цифровизации постепенно отходят на второй план. «На первое место выходят те вещи, которые были важны всегда — доверие потребителей, бренд и качество услуг», — добавил он, отметив, что ряд финансовых услуг уже невозможно стандартизировать и далее требуется индивидуальный подход.

По словам участников встречи, Россия на сегодняшний день занимает одно из лидирующих мест по цифровизации финансовых слуг, однако, отметил Ярослав Кабаков, в стране очевиден сильный разрыв между теми, кто включился в этот процесс и, например, вообще не пользуется наличными деньгами, и теми, кто действует по старинке – сразу снимает в банкомате всю зарплату.

Между тем, как считает генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев, уже не так далеко то время, когда для предоставления тех или иных финансовых услуг, например, услуг страхования, будет основываться на сборе самой подробной информации о клиенте — его образе жизни, здоровье, доходах и тратах. «Лет через пять это будет очевидная история — поставщики финансовых услуг, как ни обсуждали риски и желание самих клиентов, все равно к этому придут. Если это не будет запрещаться законодательно, а, я думаю, не будет, тем более, весь мир идет в этом направлении и особенно активно Китай», — добавил он.

Делая прогнозы относительно того, какие революционные новшества могут появиться в цифровизации финансовых услуг, участники дискуссии предположили самые различные варианты развития событий. В частности, идентификацию по внешности — как следующий шаг после введения QR-кодов, так называемый «цифровой фашизм» — сбор самой подробной информации о человеке, на основе которой будут приниматься финансовые решения, равно как и появление противодействующих этому процессов, выдающий кредиты робот, который по сетчатке глаза определяет благонадежность клиента, расширенная персонализация, особенно в части страхования и многое другое.

По словам директора маркетинговых программ компании «Мое дело» Алексея Фитискина, революционных идей достаточно много уже сейчас — крипотовалюты, распознавание по лицу и многое другое. Вопрос лишь в том, насколько общество готово к появлению в их жизни таких решений. По его мнению, в ближайшие пять лет будет сделано несколько шагов вперед в каждом из нынешних инновационных направлений.

