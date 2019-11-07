В Красноярском крае тысячи соцобъектов подключат к интернету

В Красноярском крае до 2021 года к высокоскоростному интернету подключат 2,2 тысячи социально значимых объектов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на регионального министра цифрового развития Николая Распопина.

В ноябре произошло первое подключение социально значимого объекта к интернету — им стала школа в селе Частроостровское. Работы проводились в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». В течение двух лет к интернету будут подключены и другие школы, фельдшерские пункты, сельсоветы.

В рамках нацпроекта в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

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