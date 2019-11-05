Подсчитан экономический эффект от внедрения Big Data в России

Внедрение технологии Big Data в России принесет 2,9 триллиона рублей экономического эффекта за пять лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента Ассоциации больших данных, руководителя рабочей группы «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Анну Серебряникову.

«По ее словам, рынок показывает экспонентный рост. Это довольно подробная методика... Если коротко объяснять, она состоит из двух драйверов: первое — это "новая выручка" (компаний, полученная при помощи Big Data — прим. "Ленты.ру") и второе — это повышение эффективности работы (оптимизация бизнеса за счет Big Data — прим. "Ленты.ру")», - сказала она. Big Data внедряется в России в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

В рамках нацпроекта в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

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