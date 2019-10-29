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«Регуляторная гильотина» поможет бизнесу в регионах

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К 2024 году на долю малого и среднего бизнеса должно приходиться от 30 до 40 процентов ВВП России, однако для этого количество людей, занятых в этой сфере, должно увеличиться почти в два раза. Наибольшим потенциалом стать новыми драйверами экономики обладают креативные индустрии, к которым относятся творчество и искусство, цифровые технологии и новые сферы производства. Об этом рассказал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин в ходе пленарного заседания на Форуме стратегов в Санкт-Петербурге.

В качестве механизмов развития малого и среднего предпринимательства Алексей Кудрин призвал запустить, так называемую, «регуляторную гильотину» — комплекс мер, направленных на снижение забюрократизированности бизнеса. По его словам, сейчас в каждом регионе существует до 60 надзорных органов, контролирующих десятки направлений: начиная от качества продукции и до момента уплаты налогов.

Следствием административных барьеров является то, что в России только 17 процентов взрослого населения считают возможным в перспективе открыть собственный бизнес и лишь 2 процента готовы попробовать сделать это в ближайшие годы. Для сравнения — в Казахстане аналогичные показатели находятся на уровне 44 и 16 процентов, а в Китае — на уровне 37 и 20 процентов.
«Эти препятствия на пути предпринимателей необходимо снять и обеспечить доступ субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, льготным программам аренды помещений, обеспечить честный доступ к заказам государственных органов и крупных корпораций», — заявил глава надзорного ведомства.

В качестве одной из фундаментальных проблем участники форума назвали консервативное образование. В частности, экс-премьер-министр Финляндии Ахо Эско высказал мнение, что в России сохранилось отличное фундаментальное образование, однако оно далеко от предпринимательства. А для того, чтобы экономика быстро развивалась, необходимо чтобы молодежь хотела идти в бизнес.

В свою очередь член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль отметил, что компания сама инвестирует в науку подготовку новых кадров.

«В каждом крупном городе, где мы работаем, везде создаются образовательные проекты. Вместе с вузами открываем новые факультеты, где-то поддерживаем профильные кафедры и магистратуры. Участие в этом процессе — лучший способ получить готовые кадры для новой экономики. Мы заинтересованы в том, чтобы вузы выпускали для нефтяной индустрии специалистов по машинному обучению, анализу данных, которые бы помогали развивать технологии искусственного интеллекта в промышленности», — отметил он.

В качестве примера Александр Дыбаль привел сотрудничество с лабораторией теоретической математики имени Чебышева СПбГУ. «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» обеспечивает финансирование ее фундаментальных исследований и поддерживает грантами талантливых студентов и ученых. Вложения в развитие фундаментальной науки уже через четыре года начали приносить бизнесу реальный эффект — сейчас специалисты лаборатории вместе с научно-техническим центром компании работают над созданием цифровых моделей нефтяных месторождений и когнитивными программами.

По мнению Алексея Кудрина и Александра Дыбаля, для роста экономики необходимо развивать новые экономические агломерации за пределами Москвы, Петербурга и прилегающих к ним территорий. Глава Счетной палаты назвал особо перспективным развитие транспортных и социально-экономических связей между крупными городами Урала и Поволжья, приведя пример перспективного союза Екатеринбурга, Перми и Челябинска. Представитель нефтяной индустрии отметил, что компания также целенаправленно инвестирует в развитие культуры, образования и урбанистки в Тюмени, Ханты-Мансийске, на Ямале и других регионах Сибири. Целью является создание новой среды для жизни людей, чтобы помочь им развиваться в родных городах без необходимости уезжать в столицу или за границу для раскрытия своего потенциала.

Инициативу развития предпринимательской активности и бизнес-образования в регионах поддержала основатель фонда поддержки творческих индустрий «Креативные практики» Нонна Матеркова. Ее проекту «Мастера России» удалось запустить бесплатные курсы для молодых предпринимателей, которые хотят запустить собственный проект: дизайнеров, ремесленников и даже социальных активистов. Наставники делятся опытом с новичками, дают пошаговые инструкции, а также помогают составить бизнес-план и стратегию выхода на российский или международный рынок. За последние полтора года слушателями курсов от «Мастеров России» стали больше 20 тысяч человек.

Участники форума отметили еще один тренд поддержки малого и среднего предпринимательства — это формирование спроса на работу проектных команд, которые привлекаются по заказу крупных корпораций и государственных органов для решения конкретных технологических кейсов. В этом году для таких коллабораций была запущена бизнес-платформа «Профессионалы 4.0». На ней специалисты из различных сфер могут предложить свои знания для работы над задачами заказчика, не устраиваясь в штат какой-либо компании и пользуясь преимуществами удаленной работы.

Через сайт или мобильное приложение «Профессионалы 4.0» можно получить прямой доступ к задачам заказчиков. На сегодняшний день выложены более сотни задач, 46 из них уже завершены, а 34 находятся в стадии реализации. Например, «Газпром нефти» требуется оптимизировать работу базы данных географической информационной системы, администрация Ленинградской области просит сформировать альтернативные источники данных для оценки эффективности деятельности руководителей регионов, а компания «СИБУР» нуждается в детектировании оборудования.

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