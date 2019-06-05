«Газпром нефть» на ПМЭФ представит арт-проект на основе нейросетей

На Петербургском международном экономическом форуме «Газпром нефть» представит свой цифровой арт-проект «Трансформация». Это первая коллаборация компании с российским медиа-художником Максимом Жестковым, в которой удалось создать виртуальный макромир и визуальную симуляцию из миллиарда «умных» частиц. Проект не имеет аналогов по масштабам и будет презентован 6 июня на стенде «Газпром нефти», говорится в сообщении компании.

Сочетания цветов и форм объектов в проекте подобраны в виде разноцветных виртуальных геологических моделей, которые создаются с помощью нейросетей для поиска нефти. Адаптированная для арт-проекта «Трансформация» цифровая симуляция также способна передавать всю сложность реальных физических явлений. Поведение каждого элемента запрограммировано на специальном грид-кластере из 50 мощных компьютеров: в общей сложности было задействовано около 650 000 CUDA ядер.

Визуальную модель симуляции будет воспроизводить 45-метровый изогнутый экран, стилизованный под ленту Мебиуса. Его закольцованная форма позволяет передать бесконечность процесса совершенствования. За счет удаления и приближения объектов к зрителю получается эффект объемного макромира.

«Искусственный интеллект многие до сих пор представляют по фильмам, где он был визуализирован с помощью компьютерной графики. Но пока что это выглядело как значительное упрощение сложнейшего процесса. Сейчас цифровые инструменты сделали огромный рывок: вместо имитаций они позволяют отразить явление с учетом его реальных свойств. И нам удалось показать не просто технологии, а оригинальный взгляд на цифровую жизнь, — рассказал об идее проекта член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль. — Сложные физические процессы и цифровые технологии моделирования, которые помогают находить и добывать нефть в 21 веке, впервые эффектно воплотились в произведение современного искусства. Мы предложили великолепной команде Максима Жесткова через новый визуальный язык переосмыслить тему трансформации. И результат превзошел наши самые смелые ожидания».

Цифровизация, отметил художник Максим Жестков, расширила границы восприятия и позволила заглянуть туда, куда не может проникнуть ни один микроскоп. По его словам, значение современных технологий для искусства и бизнеса сравнимо с открытием нового цвета или химического элемента.

«Настоящее искусство ценно, потому что меняет мир вокруг, в том числе, задавая тренды промышленному дизайну. Но эксперименты всегда считались уделом маленьких компаний. Крупные бренды и корпорации обычно всегда консервативны, а сейчас в обществе есть запрос бороться с этим стереотипом, — отметил Максим Жестков. — Не ожидал, что огромная «Газпром нефть» инициирует такой дерзкий и громкий арт-проект. Все сочетания цветов и объектов в проекте «Трансформация» подобраны на подобии разноцветных геологических моделей, которые создаются с помощью нейросетей для поиска нефти. Масштаб того, что получилось в этой синергии, показывает новый визуальный ландшафт, дает образ до этого безликим технологиям. Такого еще никто не делал».

Цифровая геологическая модель используется при подсчете запасов углеводородов на месторождениях и планировании оптимальных способов нефтедобычи. Применение нейросетей позволяет находить неявные закономерности, которые сложно, а иногда невозможно обнаружить человеку. Это позволяет предсказывать свойства геологических пород там, где исходные данные полностью отсутствуют. Для обучения нейросетей в «Газпром нефти» развернуто несколько мощных вычислительных кластеров с сотнями процессоров. Это позволяет не только быстро создавать новые архитектуры, но и параллельно обучать сотни и тысячи моделей.