«Газпром нефть» начала строительство первого в России производства катализаторов

В России через два года появится современный комплекс по производству высокотехнологичных катализаторов для нефтепереработки. К строительству первого в стране подобного предприятия приступила компания «Газпром нефть». В Омске состоялся торжественный запуск проекта. Участие в церемонии приняли председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова, губернатор Омской области Александр Бурков.

Новый завод мощностью 21 тысячу тонн продукции в год заменит действующее сейчас на Омском НПЗ катализаторное производство. Возводимый комплекс обеспечит российские НПЗ современными катализаторами каталитического крекинга и гидроочистки, которые необходимы для производства бензина и дизельного топлива стандарта Евро-5, и гидрокрекинга — для процессов глубокой переработки нефти.

«Проект „Газпром нефти“ обеспечит независимость российской переработки от поставок иностранных производителей катализаторов и стабильность производства качественного топлива. Современное оборудование и уникальные научные разработки российских ученых позволят выпускать продукцию, превосходящую по качеству и эффективности зарубежные аналоги», — сообщил Александр Дюков.

По словам Сергея Меняйло, новый производственный комплекс «станет замечательным примером замещения импортных технологий в стратегически важной отрасли».

Технологии производства катализаторов разработаны «Газпром нефтью» совместно с ведущими российскими научно-исследовательскими институтами и защищены международными патентами. Предприятие будет использовать сырье российских поставщиков.

Проект предусматривает современные системы очистки, герметизации и контроля, благодаря которым воздействие на окружающую среду будет снижено почти в 2 раза при росте производства в 7 раз.

Инвестиции «Газпром нефти» в проект составляют более 30 миллиардов рублей. Александр Бурков отметил, что инвестиции компании «дают импульс к развитию региона, создают новые высокотехнологичные рабочие места для специалистов, которых готовят Омские вузы».

Министерство энергетики РФ присвоило этому проекту статус национального. В 2019 году он получил поддержку Министерства промышленности и торговли РФ в рамках специального инвестиционного контракта. Планируется, что строительство завода будет завершено в 2021 году.