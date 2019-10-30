Сотни удмуртских соцобъектов получат доступ к скоростному интернету

Более 200 социально значимых объектов Удмуртии получат доступ к высокоскоростному интернету с 1 декабря 2019 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Местные власти к концу ноября планируют завершить строительство инфраструктуры для подключения 228 социально значимых объектов к интернету, сообщил министр информатизации и связи Удмуртии Тимур Меджитов. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Среди этих объектов фельдшерско-акушерские пункты, школы, муниципальные администрации, учреждения среднего профессионального образования, подразделения Росгвардии и пожарная часть.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

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