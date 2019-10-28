В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»

В Белгородской области выполнен первый этап нацпроекта «Цифровая экономика», в рамках которого 134 социально-значимых учреждения региона подключили к высокоскоростному интернету. Об этом пишет 31.ru со ссылкой на директора Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» Григория Кузьменко.

Компания в рамках реализации нацпроекта проложила 97 километров волоконно-оптических линий связи. К интернету подключены в числе прочих фельдшерско-акушерские пункты, органы самоуправления, образовательные организации, подразделения МВД.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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