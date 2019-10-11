Интернетом обеспечат почти всех россиян

Доступ к интернету через пять лет будет у 92-95 процентов россиян. Такой прогноз дал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, пишет ТАСС.

Сейчас проникновение интернета в России находится на уровне 75-78 процентов, заявил он. «Россия сильно отличается от многих других крупных стран и даже материков тем, что у нас уже сегодня проникновение фиксированного интернета, мобильного интернета находится на очень высоком уровне», — сказал Осеевский.

По его мнению, в ближайшие 15 лет альтернативы передаче больших объемов информации по оптическим каналам не будет.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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